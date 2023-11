VIDEO | Opositsioon Kaja Kallase umbusaldamisest: ei usu, et läbi läheb, aga saadame sõnumi

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Henn Põlluaas tõdes, et umbusalduse avaldamiseks ei ole päris õiget hetke. Tema sõnul tuleb Isamaa tehtud ettepanekut tuleb arutada. „Aga pärast avaldust ei ole Isamaa minu teada initsiatiivi enam üles näidanud,“ lisas ta.

Põlluaas ütles, et opositsioon pole aruteluks kindlaid kuupäevi kokku leppinud. Tema sõnul näitavad ka sel nädalal toimuvad usaldushääletused riigieelarve eelnõude üle, kas koalitsioon on ühtne ning kas umbusaldusel on üldse lootust läbi minna. „Ma eeldan küll, et see võimalus on üsna väike,“ ei olnud Põlluaas Isamaa ettepaneku suhtes ülemäära optimistlik.

EKRE loodab tema sõnul siiski, et umbusaldusega liitub ka mõni koalitsioonipoliitik. „Kui siiamaani need väikesed Reformierakonna satelliidid, sotsid ja Eesti 200-lased ju lasid dikteerida kõiki asju Reformierakonnast, siis tänu sellele, et rahva vastuseis nendele asjadele on väga suureks tõusnud, siis püütakse ka enda nägu näidata ja ühele või teisele küsimusele vastu vaielda,“ sõnas Põlluaas.

Keskerakonna juhatuse liikme Jüri Ratase sõnul peaks opositsioon ühiselt umbusaldusavaldusega välja minema. „Ükski erakond seda eraldi teha ei saa, kolmekesi on jõuõlg suurem,“ toonitas ta koostöö tähtsust.

Ratase sõnul ollakse sel nädalal erakordses olukorras, kus usaldushääletusega seotakse seitse eelnõud. „Iga hääletus võib tähendada, et valitsus kukub, kui see läbi ei lähe,“ rõhutas Ratas. Ta nentis, et usaldushääletuse läbikukkumine on koalitsioonis siiski vähetõenäoline.

Ratas tõdes, et tõenäoliselt ei lähe opositsiooni plaanitud umbusaldus läbi, vaid on mõeldud pigem sõnumina. Ta ei välistanud ka võimalust, et umbusaldusega liitub mõni koalitsioonipoliitik.

„Kui koalitsioon ühel hetkel ütleb, et tänase peaministriga ei saa edasi minna, siis tuleb tahes-tahtmata uus peaminister, uus valitsus, uus koalitsioon ja ma arvan, et me oleme sellele üsna lähedal,“ lausus Ratas.