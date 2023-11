FOTOD | Tartus kraabiti sünagoogi mälestusmärgile haakrist

Eesti juudi kogukonna sõnul tuleb seda juhtumit pidada kasvava antisemitismi osaks, mis on kahetsusväärselt jõudnud ka Eestisse. „Eriti kurb on see, et rünnaku objektiks on valitud Tartu sünagoogi mälestusmärk,“ sõnas Eesti juudi kogukonna esinaine Alla Jakobson.