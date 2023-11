Soome ja Poola presidendid loodavad olukorrale idapiiril lahendust Euroopa Liidult

Duda nimetas olukorda Soome piiril Venemaa hübriidoperatsiooniks. Duda rõhutas, et tegemist ei ole ainult Soome, vaid Euroopa Liidu ühise piiriga ja seega Euroopa Liidu asjaga. Duda ütles ka, et Poola on valmis Soomet idapiiri asjus aitama, kui Soome peaks abi vajama, vahendab Yle Uutiset.

Niinistö sõnul on varjupaigataotlejate riigist minema saatmine muutunud pea võimatuks, isegi kui inimesed varjupaiga kriteeriume ei täida. Seetõttu on õigus varjupaigale ja rahvuslik julgeolek piiriküsimuses omavahel vastasseisu asetunud. Niinistö rõhutas nagu Dudagi, et idapiiri olukord puudutab kogu Euroopa Liitu.

Mõlemad presidendid märkisid, et idapiiri olukorras on vaja Euroopa Liidu ühist tegevust. Duda ütles ka, et Poola piirile on juba ehitatud kaitsetarasid ja piirijulgeolekut ei saa tema sõnul rohkem tugevdada.

Presidendid rõhutasid ka Ukraina toetamise tähtsust ning Soome ja Poola kindlaks jäämist toetuse jätkamisele.