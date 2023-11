Õpetajate streik toimub kindlalt? Haridusminister enne õpetajatega kohtumist: 2024. aasta töötüli meil ilmselt lahendada ei õnnestu

Kallase sõnul läheb ta tänasele kohtumisele endiselt sõnumiga, et läbirääkimised võiksid jätkuda. „Kuna meil 2025. aasta palgaläbirääkimised algavad ametlikult järgmisel aastal, siis me tahaks neid läbirääkimisi pidada seekord ikkagi nii nagu seaduses on ette nähtud ehk siis koos omavalitsustega,“ rääkis Kallas.

Tema sõnul on valitsusepoolne soov rääkida läbi lisaks õpetajate alampalgamäärale ka õpetajate koormus, palga arvestus, karjäärimudel ning koolivõrgu korrastamine. „Me peame neid läbirääkimisi laiema hulga teemadel, sest hariduses on väga suur hulk asju, mis õpetajate rahulolematust ja tööga rahulolematust tekitavad ja need läbirääkimised oleksid siis 2025.–2027. aasta palgakokkuleppe osas ehk siis me ei räägi ühe aasta kaupa vaid me tahaks sõlmida pikemaajalist kokkulepet.“