Kreml nimetas süüdistusi migrantide Soome piirile toimetamises väljamõeldisteks ja süüdistas Soomet russofoobias

Peskovi sõnul „kasutavad piiriületuskohti need, kellel on selleks õigus, ja selles plaanis järgivad meie piirivalvurid täielikult oma teenistuslikke instruktsioone“.

Peskov kommenteeris Soome võimude teateid, et on langetatud otsus piiripunktide sulgemise kohta lähipäevil.

„See ei kutsu esile midagi muud peale sügava kahetsuse, sest meil olid Soomega ammused väga head suhted, pragmaatilised, mis põhinesid vastastikusel austusel. Ja loomulikult on meil kahju, et nende suhete asemele on tulnud selline eranditult russofoobne positsioon, mida selle riigi juhid on hakanud järgima,“ ütles Peskov.