Joakim Helenius astus Eesti 200-st välja: kui erakonna uus esimees ütleb, et ma olen oligarh, siis see on kurb

Heleniuse sõnul oli selleks peamiselt kolm põhjust. Esiteks pettus ta Eesti 200-s kui erakonnas, sest erakond pidi tooma Eesti poliitmaastikule uued tuuled, kuid kukkus selles läbi. Teise põhjusena tõi ta välja erakonna uue esimehe Margus Tsahkna öeldu. „Kui erakonna uus esimees ütleb, et ma olen oligarh ja räägib nendest toetustest, mis ma olen erakonnale andnud... Ma arvan, [et] see on väga kurb süüdistus, kurb kuulda midagi sellist, sellise esimehega on raske edasi minna,“ sõnas ta.

Nimelt ütles Tsahkna eile Eesti Päevalehele, et Helenius peab aru saama, millises erakonnas ta on ning oligarhilised lähenemised erakonnale ei sobi.

„Kui lugeda tema väljaütlemisi, et kui üks või teine asi ei sobi, aga tehtaks talle sobivaid lahendusi, siis ta annaks raha. Eesti 200-s raha eest poliitikat ja kohti osta ei saa. Mõnes teises erakonnas on seda varem tehtud, aga Eesti 200-s on oligarhiline lähenemine olemuslikult vale,“ rääkis Tsahkna.

Kolmanda lahkumise põhjusena tõi Helenius välja, et Eesti tegeleb majandusega valesti ning riigiaparaati oleks vaja oluliselt ümber teha.

Helenius ütles, et jääb siiski poliitikas aktiivseks. „Minu eesmärk ongi mõjutada poliitikuid Eestis, et viia läbi need vajalikud reformid,“ sõnas ta ja lisas, et mõne teise erakonnaga ta liituda ei plaani. „Ma olen õppinud, et võib-olla saavad minu huvid mõjutada [poliitikat] palju paremini ilma [selleta], et ma oleksin ühe erakonna liige.“

Ta ei osanud öelda, kas erakonnas on veel inimesi, kes plaanivad parteist lahkuda.

Helenius liitus Eesti 200-ga 2021. aasta 11. aprillil. Helenius on Eesti 200-le annetanud 277 000 eurot.