Gaza Indoneesia haiglas hukkus Iisraeli rünnakus teadete kohaselt 12 inimest

Hamasi juhitud Gaza tervishoiuministeerium teatas hiljem, et hukkus 12 inimest.

Ministeeriumi esindaja Ashraf al-Qudra ütles AFP-le, et lisaks sellele on kümned inimesed vigastada saanud.

Ministeerium teatas, et Iisraeli väed panevad tuhanded kodudest lahkuma pidanud inimesed, vigastatud tsiviilisikud ja meditsiinipersonali „surmarõngasse“, kui sihivad otse ja korduvalt Indoneesia haiglat.

Haigla juurde on saabunud ka Iisraeli tankid. Haigla direktor Marwan al-Sultan ütles, et Iisraeli armee on haiglahoonest umbes 20 meetri kaugusel.