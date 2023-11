Siseministeerium soovib laiendada kohalike omavalitsuste volitusi turvalisuse tagamiseks

Läänemetsa sõnul tuleb kohalikele omavalitsustele tagada piisavad õigused ja volitused oma territooriumil turvatunde tagamiseks. „Paljudes omavalitsustes tegutsevad korrakaitseametnikud juba täna. Probleemiks on aga see, et neil ametnikel pole piisavalt seaduslikke volitusi, et oma tööd teha. Õiguste ja volituste laiendamisega võimaldame kohalikel omavalitsuste korrakaitseametnikel turvalisuse tagamisse rohkem panustada. Praegune olukord, kus on ametnik, aga pole tööks vajalikke seaduslikke volitusi, on ebamõistlik,“ selgitas Läänemets.