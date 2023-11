Konkurent Kallasele: NATO peasekretäri kohta sihib ka Läti välisminister Krišjānis Kariņš

Bloomberg märgib, et Kariņš on Eesti peaministri Kaja Kallase kõrval teine Balti riikide poliitik, kes NATO peasekretäri ameti vastu huvi tunneb.

„Kui Läti otsustaks peasekretäri ametikohale kandideerida, on dr Krišjānis Kariņš valmis võistlusega ühinema,“ teatas Kariņši pressiesindaja eile.

Huvi peasekretäri töö vastu on väljendanud ka Hollandi ametist lahkuv peaminister Mark Rutte .

NATO liitlased on tahtnud kaaluda kandidaate erinevatest regioonidest erinevate profiilidega viimase aja peasekretäridega võrreldes, kes on olnud Põhjamaade või Hollandi mehed. Otsus nõuab 31 liikmesriigi ühehäälset toetust, aga kõige suurem kaal on alati USA seisukohal.