Päevalehe ja Postimehe juhtkirjad: nüüd on Kaja Kallase probleemist saanud terve Reformierakonna probleem

„Nii nagu poodu majas nöörist ei räägita, jäi kongressil avalikest aruteludest välja ka üks suurimaid erakonna populaarsusele löögi andjaid ehk peaministri abikaasa äri agressorriigi Venemaaga. Mida see aga tähendab?“, küsib Päevaleht. „Eks ikka seda, et erakond ei pea in corpore vajalikuks isegi esitada küsimust, kas peaminister oma lojaalsuskonfliktis on ikka rääkinud tõtt ja langetanud ainuõige valiku. See tähendab heakskiitu.“