VIDEO | 170 000 inimest kogunes protestima Kataloonia amnestiaseaduse vastu

Protestijad on pärast kokkuleppe väljakuulutamist korraldanud 15 järjestikusel ööl Madridis sotsialistide peakorteri ees kärarikkaid meeleavaldusi. Üldiselt on protestid olnud rahumeelsed, kuid on toimunud ka kokkupõrkeid politseiga, mille tagajärjel on vigastada saanud nii ohvitserid kui ka meeleavaldajad.