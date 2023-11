FOTO | Põltsamaal sõitis auto teelt välja ning rullus üle katuse. Kergemaid vigastusi sai neli inimest, neist kaks lapsed

Kell 15.10 teatati häirekeskusele, et Põltsamaal Umbusi külas sõitis Nissan X-Trail teelt välja ja rullus üle katuse. Kannatada said kõik autos viibijad – kaks täiskasvanut ja kaks last, kinnitati PPAst. Kiirabi andis neile kohapeal esmaabi, keegi hospitaliseerimist ei vajanud. Sündmuskohal on tee libe.