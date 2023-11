Helsingis toimus meeleavaldus Vene piiripunktide sulgemise vastu

Pealinnas toimunud meeleavaldusel väljendasid inimesed muret uue „raudse eesriide“ pärast. Kokku olid kogunenud mitusada meeleavaldajat, sealhulgas Soomes elavad venelased ja topeltkodakondsusega kodanikud, kes skandeerisid „avage piirid“.

Paljud inimesed ütlesid, et otsus raskendab nende Venemaal asuvate sugulasteni jõudmist.

Kahe kodakondsusega Vera Ponamoreva ütles, et on mures, et ei suuda oma Peterburis elavate eakate vanemate eest hoolitseda. „Tunnen, et mind on perest ära lõigatud,“ ütles ta.

Pavel Myakinen, kellel on samuti topeltkodakondsus, ütles, et tunneb muret seoses oma ema külastamisega, sest Soome põhjaosas asuvate piiriületuspunktide kaudu Venemaale minek võtab kaua aega ja on kulukas.

Meeleavaldajad toetavad riigi õigust oma piiri kindlustada, kuid nad ei usu, et sulgemised on dokumentideta migrantide voolu peatamisel tõhusad.

Kagupiirkonna piirivalvurid ütlesid, et varjupaigataotluste arv on juba vähenenud. Reedel teatati 176 varjupaigataotlejast, laupäeval aga ainult kahest.

„Täna on meil olnud üsna rahulik, sest meie piiripunktid suleti südaööl,“ ütles Kagu piirivalveringkonna ülema asetäitja Jukka Lukkari. Ta lisas, et Venemaa poolel on väikesed migrantide rühmad, kuid kuna piiripunktid on suletud, siis neil piiri ületada ei lubatud.

Helsingi süüdistas Moskvat migrantide suunamises oma piiriületuskohtadele vastuseks riigi tugevnevatele kaitsesidemetele USA-ga. Kreml on süüdistuse tagasi lükanud.