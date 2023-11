OTSEBLOGI | WHO kirjeldas Gaza Al-Shifa haiglat kui „surmatsooni“

Missiooni läbi viimiseks tehti koostööd Iisraeli sõjaväega, et tagada „ohutu läbimine kokkulepitud marsruudil“. WHO sõnul oli missioon kõrge riskiga aktiivses piirkonnas, haigla läheduses käisid rasked lahingud.

WHO kirjutas aruandes, et turvaolukorraga seotud ajapiirangute tõttu sai meeskond haiglas viibida vaid ühe tunni. Seda oli kirjeldatud kui „surmatsooni“ ja olukorda kui „meeleheitlikust“.

WHO kinnitas, et haigla on praktiliselt lõpetanud toimimise meditsiiniasutusena. Nende meeskond täheldas, et turvaolukorrast tulenevalt on personalil olnud võimatu haiglas tõhusalt jäätmekäitlust teostada.