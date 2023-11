OTSEBLOGI, VIDEOD JA FOTOD | Ametlik! Margus Tsahkna valiti Eesti 200 juhiks. Tema sai 112 häält, Arko Okk 14

Juhikandidaat, filmimees Arko Okk sõnas oma kõnes, et erakonna usaldusväärsus on kaotatud. „Minu poole on pöördunud hulgaliselt erakonna liikmeid, et nii enam edasi ei saa,“ rääkis ta. Ta lisas, et erakond on liikmetelt alatult kaaperdatud.