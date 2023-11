OTSEBLOGI JA -FOTOD | Eesti 200 liikmed hakkasid sedeleid täitma. Okk: erakond on liikmetelt alatult kaaperdatud! Tsahkna: võrdlus Putini parteiga ei sobi tänasesse maailma

Juhikandidaat, filmimees Arko Okk sõnas oma kõnes, et erakonna usaldusväärsus on kaotatud. „Minu poole on pöördunud hulgaliselt erakonna liikmeid, et nii enam edasi ei saa,“ rääkis ta. Ta lisas, et erakond on liikmetelt alatult kaaperdatud.

On selge, et Tsahkna võidu võtab. Oki väljaütlemistest on partei juhtladvik sel nädalal ka lahti öelnud. Nimelt kaldusid filmimehe intervjuud venemeelses suunas. „Aga peame aru saama, et Venemaa on meie naaber, ta on praegu nõrk ja peame oma naabrist aru saama. Kui me temast puhtalt vaenlase kuju loome... ta on teises väärtusruumis, aga me peame hoidma kätt pulsil, peame aru saama, kuidas nad mõtlevad. Aga me ei saa Eestis tõmmata hüsteeriliselt elu kõikidest valdkondadest välja,“ sõnas ta sel nädalal Delfile.