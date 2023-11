Tartu peatas elaniku vihje peale veel ühe ebaseadusliku asfalditehase ehitamise

Kohaliku elaniku vihje peale reageerinud Tartu linnavalitsus avastas oktoobris Kardla külast nende hinnangul ebaseadusliku asfalditehase püstitamise. Ehitusettevõte AC Arendused ja linn vaidlevad nüüd, kas vaiade maasse löömist saab nimetada ehitustegevuseks. Kui esimene arvab, et proovivaiamine pole ehitamine, siis viimane kinnitab, et siiski on.