Soome-Vene piiril avatuks jäänud Vartiuse piiripunkti saabub varjupaigataotlejaid ka tõukerattaga

Varaseks pärastlõunaks oli Vartiusesse saabunud umbes 30 isikut, kelle riiki sisenemise õigusi selgitati, vahendab Helsingin Sanomat.

Vartiuses tegutsev kapten Jouko Kinnunen ütles, et ollakse valmis kümneteks tulijateks.

Soome piirivalvel on Kinnuneni sõnul tugev kahtlus, et Vene võimud on puudulike paberitega Soome pürgijaid aidanud.

„Praegu kui vaatan sinna piirile paarisaja meetri kaugusele, siis sealt on järgmine grupp juba saabumas. Nende dokumentides on venelaste kontrollimärked, aga grupid lastakse siia puudulike dokumentidega. Nad tulevad Soome piiri suunas jalgsi ja nüüd isegi libastudes tõukeratastega. Venelased lasevad nad läbi ja viipavad käega, et minge Soome,“ rääkis Kinnunen keskpäeva paiku.

Soome piirivalve teatas eile, et Vartiuse ja Salla piiripunktides ollakse valmis varasemast suuremaks varjupaigataotlejate hulgaks.

Ajalehe Helsingin Sanomat fotograaf Pekka Agarth ütles täna hommikul Vartiuse piiripunktist, et tema teada võib olla piiri ületada tahtjaid läinud erinevate sõiduvahenditega Venemaa pool piiri lähedal asuvasse Kostomukšasse.

Kapten Kinnunen ütles, et on kuulnud, et Kostomukšas võib olla varjupaigataotlejaid piiri ületamist ootamas.

„Meil on hea valmisolek normaalse piiriliikluse turvamiseks ja piirijulgeoleku kindlustamiseks selles piirkonnas,“ ütles Kinnunen.