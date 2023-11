Reklaamiostjad hülgasid antisemiitliku sisu pärast X-i. Elon Musk ähvardas „termotuumakohtuasjaga“

Meediavaatlusorganisatsioon Media Matters teatas sel nädalal, et leidis, et selliste ettevõtete nagu IBM, Apple, Oracle ja Xfinity reklaamid olid X-is paigutatud antisemiitliku sisu, sealhulgas Adolf Hitleri ja natside kiitmise kõrvale, vahendab Guardian.

Musk nõustus kolmapäeval ise X-is avaldatud postitusega, milles väideti, et juudid õhutavad viha valgete inimeste vastu. Musk kirjutas, et postituse autor, kes viitas rahvastiku väljavahetamise vandenõuteooriale, „rääkis tegelikult tõtt“.

„Sel nädalal postitas Media Matters for America loo, mis esitab täiesti vääralt tõelist kogemust X-is, järjekordse katsena õõnestada sõnavabadust ja eksitada reklaamiostjaid,“ teatas Musk. „Eespool kõike, sealhulgas kasum, teeb X tööd, et kaitsta avalikkuse õigust sõnavabadusele. Aga et sõna oleks tõeliselt vaba, peab meil olema ka vabadus näha või kuulda asju, mida mõned inimesed võivad pidada vastumeelseks.“