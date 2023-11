Putin ütles, et LGBT-inimesed on samuti osa ühiskonnast, aga nimetas neid samas „mingiteks transformaatoriteks“

Üks Putiniga kohtumisest osavõtnutest oli serbia filmirežissöör Emir Kusturica, kes ütles, et globalistid on lubanud, et saavad olema kultuurilised erinevused, aga nüüd on lääne kinos „vähemuste kultus“. Kusturica sõnul tuleb nüüd Oscari saamiseks filmides täita LGBT-kvoodid, vahendab Meduza.

„Jah, tõesti, me näeme, et igasugustel konkurssidel seal lääneriikides peab selleks, et võita, rääkima, kirjutama või näitama seksuaalvähemuste, transsooliste ja veel mingite transformaatorite elu, on palju igasuguseid nimetusi...

Aga vaat mida ma tahtsin öelda. Ütlen ootamatut asja. Ka nendel, nii nendel teemadel kui ka nendel inimestel on õigus võitmisele, näitamisele ja jutustamisele. Sest see on samuti osa ühiskonnast. See on samuti see, millega inimesed elavad. Halb on ainult, kui ainult nemad võidavad igasuguseid konkursse. Vaat see on mõttetu (naerab, saal plaksutab).