BLOGI | Reformierakond valis üldkogul uued juhid

Populaarsuses viimastel kuudel sööstlaskumist teinud Reformierakond avalikustas täna üldkogul, millise toetuse said ainsana partei esimeheks kandideerinud Kaja Kallas ja kes pääsesid erakonna uude juhatusse. Tulemused näitavad, et oravaparteis hakkab toetus Kallasele murenema - Kaja Kallas kogus erakonna juhi valimistel 636 häält, mis tähendab, et pea 400 valimistel osalenud reformierakondlast jättis tema poolt hääletamata.