Soome kaitseminister piirijulgeolekust: me näeme suurt pilti ja Venemaa mänguplaani

„Kagu-Soome piirialale on Venemaa suunalt lihtsaimad juurdepääsuteed ja sinna liiklus seekord suundub. Oleme mõelnud nii, et kui on vajadus, pannakse kogu idapiir kinni,“ ütles Häkkänen Yle televisiooni hommikusaates „Ykkösaamu“.

Häkkäneni sõnul on see kristallselge sõnum Venemaale ja nendele inimestele, kes mõtlevad, kas peaks minema pikale reisile. Piiripunktide sulgemise põhjendused tulenevad Venemaa ulatuslikust hübriidmõjutamisest ka mujal kui Soomes.

„Meil on tõendeid, kuidas Venemaa opereerib erinevates kohtades globaalselt ja Euroopas. Vahemere pagulaskriis, kus taustal on märke sellest, et Wagner opereerib Venemaa käsul rändekriisi õhutamiseks Euroopas ja ühtsete rivide kõigutamiseks. Baltimaades on jätkunud vahendiks muudetud rändekriis Baltimaade ja Poola kõigutamiseks,“ ütles Häkkänen.

Häkkänen tuletas meelde ka samasugust operatsiooni Soome vastu 2015. aastal.

„Nüüd on märke, et see on taas liikvele minemas,“ ütles Häkkänen.

Häkkäneni sõnul on küsimus suurema pildi mõistmise tähtsuses.

„Tuleb mõista seda julgeoleku laiema ilmastiku olukorda. Kui vaadata Nuijamaa või Vaalimaa [piiripunktide] rahulikku olukorda, ei mõisteta võib-olla, milles selles suuremas pildis küsimus on,“ ütles Häkkänen. „Venemaa on suurvõimust mängija ja me näeme seda suurt pilti ja ajalugu ja Venemaa mänguplaani ja seetõttu oleme siin sunnitud reageerima otsustavalt kohe algfaasis.“

Varjupaigataotlejaid on sel nädalal Soome piirile saabunud kokku 300. Eilse päeva jooksul tuli neid Soome kagupiirile 163.