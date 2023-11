Ida-Lätis Rēzeknes lasti maha kohaliku volikogu liige ja ettevõtja

„Täna saime informatsiooni, et Rēzeknes, avalikus kohas – poe juures – lasti maha meie regiooni omavalitsuse rahvaesindaja ja SIA Lūsēni omanik, ettevõtja Andris Ļubka. Mitte mingil juhul ei saa me öelda, no vähemalt mina välistan, et see oleks kuidagi seotud tööga volikogus rahvaesindajana! Aga teisi versioone las uurib ja kontrollib politsei – minul ei ole detailset informatsiooni, mis seal juhtus,“ ütles Mekšs. „Mul ei ole ka informatsiooni, kas tal oli mingeid konflikte ettevõtjana, sest ta oli tavaline Latgale ärimees. Töörügaja. Ma ei saa nagu uskuda, et see võis olla seotud tema ettevõtlusega, aga loomulikult on see kõik politsei pädevuses ja politsei peab seda kõike uurima ja kontrollima.“