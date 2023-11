OTSEBLOGI | Ukraina esindaja: Venemaa on külmutanud sõjavangide vahetamise, et Ukraina ühiskonda kõigutada

„Venemaa püüab Ukraina ühiskonda kõigutada, püüab veenda sõjavangide lähedasi selles, et vahetused ei toimu takistuste tõttu Ukraina poolelt. Kutsub üles mingitele massiaktsioonidele. Ja nii kasutavad nad sõjavange veel ühe hoovana ukrainlaste mõjutamiseks,“ ütles Jatsenko intervjuus väljaandele Nastojaštšeje Vremja.

Jatsenko tuletas meelde, et viimane vahetus toimus augustis, kui koju naasis 22 Ukraina sõjavangi. Jatsenko sõnul on Ukrainal palju Vene sõjavange ja ta on valmis nad välja vahetama.