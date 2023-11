Videost on näha, et Eleringi elektriliinidega seotud tööd on pahandanud maaomanikku, kes pole rahul sellega, mis toimub. Kui politseinikud otsustasid ta ära viia, tekkis suurem konflikt.

PPA Jõhvi jaoskonna patrullitalituse juht Nikita Golovin ütles, et politseinikud said neljapäeval väljakutse Alutaguse valda, kus inimene oli kohapeal olevate tööliste sõnul ähvardanud maha lõigata elektriliinid, mis kulgevad üle tema territooriumi. „Tegemist on pikalt kestnud konfliktiga, mida on lahendatud korduvalt kohtus. Kohtuotsuse järgi on Eleringil õigus liinivõrku uuendada sellel territooriumil,“ sõnas ta.