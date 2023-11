DELFI SELGITAB | „Kõik pilgud läänekaldal.“ Iisraeli-Palestiina konflikt: milliseid sündmuseid on lähiajal oodata?

Juba poolteist kuud on möödas 7. oktoobrist, mil Vahemere idakaldal toimuv ületas taas üleilmse uudiskünnise: jutt käib aastakümneid väldanud Iisraeli-Palestiina konflikti taaskordsest ägenemisest.

Eesti arvamusmaastikul on sel perioodil kujunenud välja kaks leeri, kelle vahel käib päevast-päeva - nüüdseks ka nädalast-nädalasse - verbaalne kähmlus. Paljud ei saa aga aru, mis genotsiidi pooldamisest ja juudivaenust jutt üldse käibki.

Delfi võttis nõuks asjatundjatega suhelda ja Iisraeli-Palestiina konflikti tagamaid mõneti kuulajatele selgemaks teha. Milline on piirkonna ajalooline taak? Mis on okupeeritud Palestiina alade igapäevane reaalsus? Kas Hamasi toetav palestiinlane võrdub terrorismi pooldajaga? Ning viimaks, mida on konflikti arengus lähiajal oodata?