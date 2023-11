Miks on praegu parim aeg tähtajalise hoiuse avamiseks?

Viimased kümme aastat olid nii Euroopa Keskpanga intressid kui ka tähtajaliste hoiuste intressimäärad 0% lähedal või isegi negatiivsed – see piiras minimaalse riskiga raha kasvatamise võimalusi. Kümne aastaga on paljud inimesed unustanud, et läbi ajaloo on tähtajalised hoiused olnud kõige eelistatum võimalus raha kasvatamiseks neile, kes ei soovi investeerida riskiinstrumentidesse, nagu aktsiad või investeerimisfondid.

Intresside tõusuga on hoiustamine aga taas populaarsust kogumas – Eesti Panga septembri statistika kohaselt on 30% Eesti inimeste säästudest tähtajalistel hoiustel. Samas, vaadates aega, mil hoiustele viimati praegusega sarnast intressi maksti, kasvuruumi jagub, kuna inimesed hoiustasid siis tähtajaliselt säästudest koguni 50% või enam. Hetkel on parim aeg oma rahaasjad üle vaadata, kuna niisama seisev rahasumma ei kasva üldse.

Tähtajaliselt hoiuselt teenid kindlat kokkulepitud tulu ja tead, milline on su varade väärtus tähtajalise hoiuse lõppedes – seega on see hea võimalus näiteks oma meelerahufondi säilitamiseks ja kasvatamiseks. See ei tähenda, et kõik oma säästud tuleks aastateks lukku panna – väga populaarne on teha korraga mitmeid hoiuseid erinevate perioodidega, sest hoiuste arvul piirangut pole. Hoiustada on võimalik juba alates 100 eurost. Nii saad näiteks koguda raha kindla eesmärgi jaoks või lihtsalt hajutada hoiused erinevatel aegadel lõppema, et alati oleks olemas säästud, millest vajadusel ootamatuid kulusid katta.