Liiva rääkis, et seni on pagulased püüdnud Eestisse tulla kaheksa-, seitsme- ja neljakaupa. „See oleneb sellest, kuidas neid komplekteeritakse või kuidas nad ise kokku saavad,“ selgitas ta. Liiva tõdes, et Eestisse on aeg-ajalt püütud pääseda ka salaja, piiripunkte vältides, ent Venemaa ründe raames pole selliseid olukordi juhtunud.