VIDEO | Soome peaministrit ründas agressiivne aktivist: mis tunne on olla massimõrvar?

„Mis tunne on olla massimõrvar, ah? 317 miljonit Iisraelile . Kas sa tead, et seal on surnud 4000 last?“ karjub aktivist Orpole lähenedes.

Peaministri lähikonnast kinnitati Helsingin Sanomatele, et video on ehtne. See on tehtud Turu kohvikus.