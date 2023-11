FOTOD | Narva sillale seati öösel hoiatuseks „lohehambad“

PPA arvestab siiski võimalusega, et see ei pruugi nii jääda. „Oleme teinud ettevalmistusi selleks, et vajadusel piiripunkt osaliselt või täielikult sulgeda ning tugevdada valvet nii piiripunktis kui piiripunktide vahelisel alal,“ sõnas Liiva.

Täna öösel toodi Narva sillale ka betoonpüramiidi plokid ehk „lohehambad“. Need toodi esialgu juhuks, et peatada illegaalsete migrantide laine.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juht Egert Belitšev ütles eile „Aktuaalsele kaamerale“, et Venemaa alustas Eesti vastu ränderünnet.

„Meie info järgi aidatakse neid erinevate ametivõimude poolt,“ märkis Belitšev illegaalide kohta.

Tema sõnul üritatakse ränderündega Euroopa Liidu liikmesriike väga selgelt mõjutada. „Võime oodata, et need inimesed, kes liiguvad, otsivad uut kohta sisenemiseks. Täiesti vabalt võib see olla Eesti,“ hoiatas PPA juht.

Tema sõnul võib juhtuda, et nüüd üritatakse Eesti piiri ületada ka näiteks läbi metsa.

„Oleme teinud erinevaid õppuseid, oleme treeninud nende olukordade lahendamist. Meil on plaanid olemas,“ vastas Belitšev küsimusele, kas Eesti on selleks praegu valmis. „Ilmselgelt paneb see riigi surve alla.“

Belitševi sõnul on Eesti sunnitud piiripunkti sulgema, kui rändevoog hakkab häirima oluliselt piiripunkti toimimist