Riiklik lepitaja teeb ettepaneku kehtestada uuest aastast õpetajatele kaks töötasu alammäära

„Kuna riiklikul lepitajal pole tagataskus ühtki miljonit ja ammugi mitte kümneid miljoneid, on see täna parim võimalik pakkumine, mis arvestab nii osapoolte huvidega, riigieelarves pedagoogide palkadeks kavandatud vahenditega kui ka lepitusmenetluse käigus kõlanud ettepanekutega,“ sõnas riiklik lepitaja Meelis Virkebau. „Mõistan väga hästi, et lepitusettepanek ei rahulda osapooli täielikult, paraku muid variante haridussektori töötüli lahendamiseks ma praeguses olukorras ei näe. Loodan siiralt, et töörahu väärtustavad nii ministeerium kui ka ametiühing. Seda, et kokkulepete saavutamine eeldab läbirääkijatelt kompromisse, rõhutab ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO.“