„Päevakord“: Seitsme eelnõu usaldushääletused näitavad, kas Alar Karis on jutu- või tegudemees

Kui Vabariigi President Alar Karis ütles suvel, et ta ei plaani edaspidi tolereerida valitsuse eelnõude massilist läbisurumist usaldushääletuse abil. Nüüd on tal võimalus näidata, et need ei olnud vaid sõnad. Valitsuse otsus seitse eelnõud usaldushääletustega siduda annab talle võimlause oma sisu näitamiseks.