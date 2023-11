Rahvusvahelises koostöös tabati narkootiliste ainete ja relvade ebaseaduslikus käitlemises kahtlustatav kuritegelik grupp

Seetõttu loodi kohtueelse menetluse alguses Soome ja Belgia õiguskaitseasutustega ühine rahvusvaheline uurimisrühm, mis võimaldas kahtlustatavate tegevuse kohta erinevates riikides tõendeid koguda ning neid omavahel vahetada. Soome politsei teatas täna, et nende uurimine on läbi viidud ja kuritegude organiseerijad antakse Soomes kohtu alla.

„Paraku on üledoosisurmade arv juba teist aastat järjest hoogsalt kasvamas ja suur osa neist surmadest on seotud sünteetiliste opioidide ja fentanüülide kõrval just kokaiini ja amfetamiiniga. Narkootilise aine tarvitaja ei saa kunagi olla narkootilise aine kvaliteedis kindel, sest seda võidi mõnes isetekkelises laboris oluliselt kangema ainega mõju tugevdamiseks segada. Seetõttu on õiguskaitseasutused suunanud oma teraviku ohtlike ainete tarneahelate lõhkumisele ja kahtlustatavate kohtu ette viimisele,“ lisas Tuulemäe.