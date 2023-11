Venemaa hakkab Eurovisioni aseainena korraldama oma „Intervisiooni“ lauluvõistlust

„Vene Föderatsioon esineb kultuuride mitmekesisuse edendamise eesmärgil mitmepooluselises maailmas algatusega käivitada korraga kaks uut koostööformaati. Me teeme ettepaneku luua iseseisev avatud Euraasia kinofestival ja kinopreemia ning samuti muusikakonkurss Intervisioon,“ ütles Ljubimova, kohtudes IX Peterburi rahvusvahelisel kultuurifoorumil välisdelegatsioonide juhtidega, vahendab Interfax.

Ljubimova täpsustas, et muusikakonkursi algatust esitletakse hiljem Pervõi Kanali peadirektorile Konstantin Ernstile.

Ernst teatas, et konkurss kavatsetakse läbi viia järgmisel aastal ja sealt edasi igal aastal.

„Sellel konkursil ei hakka olema mingeid poliitilisi piiranguid ega mõjusid, see on vaba tribüün, kus kõik riigid saavad esitleda oma populaarse muusika näiteid. Me loodame BRICS-i riikide (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Brasiilia – toim) aktiivsele osavõtule ja teeme kõigile teistele riikidele ettepaneku selle algatusega ühineda,“ ütles Ernst.