FOTOD | Kaitseväe aasta ohvitser on major Rivo Aavel, aasta allohvitser vanemveebel Keith Tarakanov

Auhinnad aasta ohvitseriks ja allohvitseriks valitutele andsid üle kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Ilmar Tamm, kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson ning riigikaitse edendamise sihtasutuse nõukogu esimees kolonelleitnant reservis, Toomas Luman.

„Kindral Herem seisis siinsamas kõnepuldis aasta tagasi ja ütles, et „kaitsevägi on heas seisus ja paremaks läheb – päris kindlasti läheb, sest selle nimel oleme me pingutanud“. Ma saan tõdeda, et käesolev aasta on olnud intensiivne ja nõudnud teilt kõigilt suurt pingutust. Ma tänan teid ja teie pereliikmeid selle eest,“ ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Ilmar Tamm aastapäeva tähistamise avakõnes.

Kindralmajor Tamm tõstis esile, et kuigi tema arvates on sel aastal tulnud ühiskonda juurde ebaselgust ja ebakindlust nii Venemaa agressiooni kui arengute tõttu Lähis-Idas, siis positiivse poole pealt ei ole ta näinud märke tahte murenemisest ning reservväelaste teadlikkus on õppustelt saadud tagasisidet hinnates üha kõrgem ja suhtumine positiivne – inimestele on Eesti kaitsmine tähtis.

„Mul on hea meel, et aasta aastalt jõuab žürii ette järjest enam ka nooremohvitsere ja nooremaid allohvitsere. On oluline, et rohkem märkaksime ja tunnustaksime neidki, kes täna on veel enda karjääri alguses, kuid sellele vaatamata on oma töö ja tegevusega silma paistnud. Nii nagu erasektoris, peame ka kaitseväes pidevalt mõtlema järelkasvule,“ ütles riigikaitse arendamise sihtasutuse nõukogu esimees kolonelleitnant Toomas Luman.

Luman lisas, et juba seitsmeteistkümnendat korda välja antavad preemiad on erasektori panus Eesti kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamisesse ning see on veelkord kinnituseks, et erasektor mõistab riigikaitse tähtust ja selle töö olulisust, mida kaitseväelased ja kaitseliitlased igapäevaselt teevad.