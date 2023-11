Koduelektroonika, mis veel sel aastal ümber vahetada

Vaheta oma pliit säästlikuma vastu välja

Sul on kodus keraamiline pliidiplaat? Kas teadsid, et integreeritav induktsioonpliit võib olla kuni veerandi võrra säästlikum? Keraamilisel ja induktsioonpliidil on erinev tööpõhimõte. Esimese puhul läbib vool kütteseadet, mis kandub klaaspinna kaudu pottidele ja pannidele, soojendades selles olevat toitu. Induktsioonpliit toimib aga elektromagnetite kaudu, mis aktiveerivad spetsiaalselt seda tüüpi pliidiplaadile sobivate kööginõude molekule. Eemaldades poti, lõppeb pliidiplaadi soojenemine. Tänu sellele on induktsioonpliit efektiivsem ja säästlikum , soojendades toidu kiiremini ning kasutades vähem energiat.

Seega, kui soovid, et toidu valmistamisele kuluks vähem aega, ning tahad vähendada oma energiakulusid, siis meie esimene soovitus on vaadata üle, kui säästlik on sinu praegune pliit, ja kaaluda, kas selle ümber vahetamine induktsiooni vastu kulub ära või mitte. Kaup24 ja Hansapost on sulle nii uue pliidi kui ka teiste koduelektroonika toodete vahetamisel abiks. E-poodidest leiad nii parimad induktsioonpliidid kui ka spetsiaalsed kööginõud, mida neil kasutamiseks vaja läheb. Leidmaks endale kõige sobivama toote, võrdle pliidiplaatide hindu, funktsioone, energiaklassi ja hinda, et valida parima hinna-kvaliteedi suhtega toode.

Vaata üle, kui palju energiat kulutab (nõude)pesumasin

Teised tihti kasutusel olevad seadmed on nõudepesumasin ja pesumasin. Kas mäletad, millal sa need ostsid ja kui palju energiat need täpselt kulutavad? Juhul, kui seade on juba kümme ja enam aastat vana, võib see vajada ümber vahetamist mõne säästlikuma kodutehnikaseadme vastu. Nagu eelmises lõigus soovitatud, lähtu valides nii seatud eelarvest, seadme energiaklassist kui ka omadustest, eelistades toodet, mis on säästlik ja vastab kõige enam sinu vajadustele.