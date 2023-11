Kuidas kaunistada kodu jõuludeks?

Jõulukuulikesed on klassika ja nendel on alati oma koht pühadekaunistuse juures. Kasuta neid, et kaunistada jõulupuu või riputa need oskuslikult akendele, et luua kauneid vaateid kõikidele möödujatele. Kombineerides nii kuusel kui ka aknal neid väikeste tulukestega lood õdusa lõpptulemuse.