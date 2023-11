Parim varstolmuimeja - soovitused, mille järgi valida

Viis soovitust, et leida parim varstolmuimeja

Viimaseks arvesta nii disaini kui ka kasutusmugavusega, võta arvesse kui kerge on seade, milline see välja näeb, kuidas seda hoiustatakse ja kui mugav on seda kasutada.

Arvesta tööajaga, mis kulub põrandate puhastamiseks. Parim varstolmuimeja on see, mille aku peab hästi vastu sinu kodukoristamisele kuluva aja. Väiksema korteri jaoks piisab umbes 30-minutilise tööajaga seadmest, aga majja tuleks juba valida vähe võimsama akuga toode.

Mõtle, milliseid puhastusfunktsioone vajad. Kõige lihtsamad mudelid pakuvad kuivpuhastust, aga on ka varstolmuimejaid, millel on lisaks tolmuimemisele ka märgpuhastuse võimalus ja spetsiaalsed otsikud, et eemaldada mustus ja tolm ka pehmelt mööblilt. Millised omadused peaksid sinu varstolmuimejal olema?

Milline on parim varstolmuimeja?