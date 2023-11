OTSEBLOGI | Ukraina relvajõud kinnitasid esimest korda platsdarmide kindlustamist Hersoni oblasti vasakkaldal

Merejalavägi teatas lisaks, et lahingute käigus on Vene okupandid kandnud raskeid kaotusi elavjõus ja tehnikas. Muu hulgas on vaenlane kaotanud 1216 meest langenutena ja 2217 meest haavatutena, 24 tanki, 89 suurtükiväesüsteemi ja miinipildujat, 135 erinevat autot, 48 soomukit, sealhulgas BTR-id ja BMP-d, üheksa mitmikraketiheitjat, 14 ujuvvahendit, 15 ühikut eritehnikat, neli komandopunkti ja 29 laskemoonaladu.