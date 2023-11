PPA peadirektor idapiiril toimuvast: see on ränderünne

Täna Narva piiripunktis toimunu oli väga selgelt ränderünne, sest Vene piirivalve ei oleks tavaolukorras kindlasti taolisi piiriületajaid üle lasknud, selgitas Belitšev neljapäeva õhtul „Aktuaalsele kaamerale“.

„Meie info järgi aidatakse neid erinevate ametivõimude poolt,“ märkis Belitšev illegaalide kohta.

Tema sõnul üritatakse ränderündega Euroopa Liidu liikmesriike väga selgelt mõjutada. „Võime oodata, et need inimesed, kes liiguvad, otsivad uut kohta sisenemiseks. Täiesti vabalt võib see olla Eesti,“ hoiatas PPA juht.

Tema sõnul võib juhtuda, et nüüd üritatakse Eesti piiri ületada ka näiteks läbi metsa.

„Oleme teinud erinevaid õppuseid, oleme treeninud nende olukordade lahendamist. Meil on plaanid olemas,“ vastas Belitšev küsimusele, kas Eesti on selleks praegu valmis. „Ilmselgelt paneb see riigi surve alla.“

Ta lisas, et vajadusel on abi oodata Lätist ja Leedust, keda PPA ise hiljuti ebaseadusliku rände tõkestamisel abistas. „Teame, et teeme seda kõike üheskoos. Ja kui üheskoos astume vaenlasele vastu, siis tegelikult oleme valmis, et anda endast parim ja tagada turvalisus Eestis ja Euroopa Liidus,“ ütles PPA juht.

Ta nentis, et tuleb siiski arvestada, et piirivalve ei suuda jälgida igat meetrit 300kilomeetrisel piiril Venemaaga. Tema sõnul tulevad vajadusel piirivalvuritele appi ka kaitseliit ja kaitsevägi ning üheskoos suudetakse ohuga toime tulla.

Küsimusele, kas Narva piiripunkt pannakse ränderünde tõttu lähiajal kinni, vastas PPA juht Belitšev: „Kui rändevoog oluliselt häirib piiripunkti toimimist, oleme sunnitud selle sulgema.“