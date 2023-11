Haridusminister: arutelu valitsuses kestis tunde, aga kokkulepet õpetajate töötüli osas ei sündinud

„Õpetajatega töötüli lahendamiseks on vaja konkreetset ettepanekut, mismoodi õpetajate palgad järgneva nelja aasta jooksul tõusevad,“ selgitas Kallas. Ta märkis, et valitsusel ja haridusministril on ühine eesmärk, ent lahendamata jäi just töötüli küsimus.

„Minul oli ettepanek, et räägime läbi nii palgatoetuse tõusu kui ka koolivõrgu reformi, õpetajate töötingimused, palgaarvestuse ja kõik muu, mis õpetajatele muret tekitab. Aga me ei jõudnud töötüli lahendamise osas kokkuleppele, meil on selle osas erimeelsused.“

Haridusministri sõnul takistas kokkulepet see, et valitsus ei ole valmis õpetajatele nelja aasta pikkust lubadust andma. Reformierakond on seisukohal, et palgatõusu läbirääkimisi tuleb alustada järgmisel aastal, ütles Kallas.

Ta kinnitas, et jätkab haridusreformi arutelu ning lisas, et kohtub esmaspäeval õpetajate ametiühingu ja kohalike omavalitsuste esindajatega. „Probleem jäi lahendamata ja ühel hetkel jõuame selle arutelu juurde tagasi,“ sõnas Kallas valitsusega peetud läbirääkimiste kohta.

Õpetajad soovivad, et valitsus järgmiste aastate palgatõusu kindlalt paika paneks, ent koalitsioon ei julge neile neli aastat kestvat palgakasvu lubada. Haridustöötajad hakkavad kannatust kaotama ning korraldasid möödunud reedel tunniajase hoiatusstreigi. Järgmine streik tuleb juba pikem, lubas Eesti haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri.

Peaminister Kaja Kallas rõhutab, et 2027. aastaks planeeritud palgatõusu, mis tõstaks õpetajate palga 120%-ni Eesti keskmisest palgast, ta lubada ei saa. „Koalitsioonilepingus seisab, et see on meie eesmärk. Kas me suudame selle saavutada, sõltub sellest, kuidas riigi rahandusel läheb,“ lausus ta möödunud nädalal pressikonverentsil.