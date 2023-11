Türgi parlamendikomisjon lükkas Rootsi NATO liikmeks saamise otsuse edasi

Kohtumine katkestati pärast seda, kui Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani võimupartei seadusandjad esitasid edasilükkamise ettepaneku, põhjendades otsust sellega, et mõned küsimused vajavad selgitamist ja läbirääkimised Rootsiga ei olnud piisavalt „küpsed“.

Komitee esimees Fuat Oktay ütles hiljem, et Rootsi suursaadik võidakse kutsuda järgmisele istungile, et anda lisateavet sammude kohta, mida riik on teinud Türgi julgeolekuprobleemide lahendamiseks.