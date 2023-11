Iraani välisminister eitas Iraani seotust droonirünnakuga Punasel merel

„Me tõesti ei tahtnud, et see kriis laieneks,“ ütles Amir-Abdollahian, viidates Iisrael-Hamasi käimasolevale konfliktile. „Kuid USA on süvendanud sõda Gazas, andes oma toetuse Iisraelile. Jeemen teeb ise otsused ja tegutseb sõltumatult.“