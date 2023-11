FOTOD | Kolm Euroopa kultuuripealinna esitlesid esimest korda kultuuripealinnade ajaloos ühiselt programmi

Tartu 2024 loovkontseptsioon on Ellujäämise Kunstid: „Ukraina inimesed võitlevad ellujäämise pärast meie kõigi silme all, meie kõigi kodus – Euroopas. Aeg on meile õpetanud üht olulisemat ellujäämise kunsti. Tartu ja Eesti piirid pole üksnes geograafilised tähised. Elame hetkes, kus Euroopa ühtsus ja demokraatia on kultuuri edasi elamiseks hädavajalik,“ toob Torp välja.

Tartu 2024 programmis on kokku 350 projekti üle 1000 sündmusega. Bodø 2024 loovkontseptsioon on ARCTICulation, Euroopale tuuakse samuti üle tuhande sündmusega programm koos 100 kultuuri suurprojektiga. Bad Ischl kõnetab maailma kultuurisoola (culture is the new salt) visiooniga.