Väliskomisjon kutsub ministeeriumi mitte sulgema kaht peakonsulaati USAs

„Väliskomisjon leiab, et otsus vähendada diplomaatilist esindatust USAs on vastuolus Eesti välispoliitika arengukavaga 2030, milles seatud eesmärkide hulgas on kõikehõlmava ja süvendatud koostöö arendamine USAga, võõrsil elavatele eestlastele konsulaarteenuste muutmine hästi kättesaadavaks ning võõrsil elava eestlaskonna suurem kaasamine välismajanduse edendamisse, et parimal moel tagada Eesti huvide kaitsmine võõrsil. Kõigi nende eesmärkide saavutamisel on oluline lai diplomaatiline esindatus USAs, mis ülesannet täidavad peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos,“ märkis komisjon.