Siseminister: Venemaa on asunud ka Eesti piiri illegaalidega tahtlikult koormama

Läänemets selgitas, et vajalike dokumentideta ei tohiks asüülitaotlejad Venemaale üldse jõuda. „Aga Venemaa laseb nad igasuguse põhjuseta üle, mis tähenda, et need isikud jõuavad meieni ja me peame nende muredega tegelema,“ rääkis ta.

„Kuna neil pole alust Euroopa Liitu sisenemiseks, on ilmselgelt tegemist organiseeritud ja tahtliku tegevusega, et koormata tegevust piiridel,“ tõdes Läänemets. Ta kinnitas, et Eesti on seni kõik ebaseaduslikult piiri ületada soovivad kodanikud tagasi saatnud ja kavatseb seda ka edaspidi teha. Samuti on Eesti Läänemetsa sõnul oma valmisolekut tugevdanud ning peab tihedat infovahetust soomlaste ja teiste naabritega.

Läänemets sõnas, et Eesti on valmis teiste riikidega ühiselt reageerima, kuid ei näe selleks hetkel vajadust. „Olukord ei ole veel tõsine, praegu saame väga hästi hakkama,“ lausus ta. Ta selgitas, et praegune olukord puudutab piiripunktide vahelist autoteed, mida Eesti tähelepanelikult kontrollib.

Läänemets kinnitas, et piiripunktides on isikkoosseisu tugevdatud ning piirivalve on valmis ka muude meetmete abil turvalisust tagama.

Piirivalve: võime vajadusel piiripunktid sulgeda

Piirivalve juhi Veiko Kommusaare sõnul võib Soome otsus sulgeda neli piiripunkti mõistagi tähendada, et seni nende piiride taha kogunenud inimesed jõuavad Eesti piiripunktide taha.

„Eesti kaudu on võimalik Euroopa Liitu siseneda vaid neil, kel selleks kõik õiguslikud alused olemas,“ kinnitas Kommusaar. „Me jälgime olukorda väga teraselt ning vajadusel oleme valmis selleks, et igasugune ebaseaduslik ränne tõkestada. Sõltuvalt olukorrast piiril võib see tähendada ka piiripunktide osalist või täielikku sulgemist.“

Kommusaare sõnul paneb piirivalve kõigile südamele, et praegu on väga halb aeg Venemaad külastada, kuna Venemaa tegevuse tõttu võib olla väga keeruline Eestisse tagasi saada.

Venemaa ründas esmalt Soomet