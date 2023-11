„Tundub, et nad teevad seda jupikaupa,“ oletas Helme. „Eelnõusid on kokku 13 ja pooled jäetakse järgmisesse nädalasse.“ Poliitik märkis, et usaldusküsimusega seotud eelnõud on riigieelarvega seotutest vähem kaalukad. „Paistab, et nende ette seadmine on presidendi testimine, et mis ta teha otsustab. Juhul, kui president jätab need välja kuulutamata, on see test riigikohtule. Kui need eelnõud lendavad, siis saab ka ülejäänud läbi suruda.“