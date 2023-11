Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus loob koolihoonete vahel liikumiseks rattaringluse

„Meie õppebaasis on kolm õppehoonet ehk pea-, ehitus- ja tehnomaja, lisaks kompetentsikeskus Tsenter ning kaks ühiselamut. Peahoone ja tehnomaja vaheline distants on umbes kilomeeter ning õpilased peavad ikka aeg-ajalt hoonete vahel liikuma – õpilasi on meil sel aastal üle 600 ja töötajaid üle 80. Autoga sõita on kiire ja mugav, ent alternatiivselt võiks nii keskkonda kui ka tervist silmas pidades eelistada jalgratast. Ühine jalgrattaühendus annab õpilastele ja töötajatele võimaluse kasutada autosõidu asemel jalgratast, et jõuda teise õppehoonesse kiiremini. Samuti aitab see hoida loodust,“ räägib Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektijuht Artur Eliste projekti tagamaadest.

Parim õppimine toimub kogemuse kaudu

Idee rattaring luua tuli kooli turundusspetsialistil ja seda mõtet arendati üheskoos edasi. Kui kooli juhtkond avastas juhuslikult Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) pakutava rahastusvõimaluse, otsustati, et see idee tuleb ellu viia! Parim õppimine toimubki ju kogemuse kaudu – mis väärtus on õpetusel jätkusuutlikkusest, kui kool ise vastavalt ei toimi? Rahastust taotleti 25 jalgratta restaureerimiseks ja jalgratta varjualuste ehitamiseks. Kogu protsess on võimalikult palju põimitud õppetöösse.

Taastamiseks sobivate jalgrataste leidmiseks tehti kogukonnakampaania ja praeguseks on jalgrattad juba restaureeritud. Rataste leidmine oli tegelikult üsna keeruline, kuna paljude annetatud jalgrataste detaile polnud saada ning seetõttu jäi suur osa neist restaureerimata. Minema neid muidugi ei visatud, ratastele püütakse leida oma kasutuskoht.

Jalgratta varjualuste ehitamisest sai osa praktilisest õppetööst