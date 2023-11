Tartu loodusmaja näitab suurepärast eeskuju, säästes oluliselt elektrienergiat ja vett

2002. aastal asutatud Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus on välja kasvanud 1953. aastal loodud Tartu Linna Noorte Naturalistide Jaamast, hilisemast munitsipaalhuvikoolist Tartu loodusmaja. 2001. aastal toimusid muutused huvihariduse korralduses, mille käigus lõpetati loodusmaja tegevus linna huvikoolina ning asutus pidi leidma uue võimaluse püsimajäämiseks. Nii sai loodusmajast erahuvikool, kus on 60-aastase ajaloo jooksul erinevate õpetajate juhendamisel pühendanud oma aega looduse tundma ning väärtustama õppimisele tuhanded lapsed ja noored.

Üle 600 noore saab keskkonnaharidust

Alates 2013. aasta augustist tegutseb Tartu loodusmaja aadressil Lille 10. Loodusharidust jagatakse maja ümbritsevas 10 000 ruutmeetri suuruses pargis, kus kasvab looduskaitsealune tamm ning on säilitatud puude mitmekesisus. Juurde on rajatud rändkivirada, koprapesa, kolme liiva liivakast, vaateplatvorm, päikesekell, viljapuuaed ja erinevad istutusalad ning peenrad. Pargis on ka tiik ja väliõppeklass. Hoones asuvad päikese-, kivi-, lille-, linnu-, loovus- ning loomatoad. Lisavõimalusi õppimiseks pakuvad labor, töökoda, köök ning viie tasapinnaga talveaed. Tartu loodusmajas õpib üle 660 noore 1.–12. klassini, kes osalevad 18 erinevas huviringis. Kõige arvukam on nooremate loodusesõprade huviring 1.–3. klassi õpilastele. Koostööd arendatakse üldhariduskoolidega valikkursuste andmisel ning väljatöötamisel on huviringid erivajadustega õpilastele. Koolis töötab 39 inimest ja üks koer. Loodusmaja on „Rohelise kontori“ ja „Rohelise kooli“ liige.