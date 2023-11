Tallinn kujundab korduskasutuse edendamiseks jäätmejaamadest ringmajanduskeskused

Jäätmed kui väärtuslik ressurss

„Jäätmetest mõeldakse üha enam kui väärtuslikust ressursist. Euroopa Liidu poolt tulnud mitmetest olulistest kohustustest tulenevalt on hoogustunud valdkonna areng, jälgitakse jäätmehierarhiat, püüdes vältida ja vähendada üleüldist jäätmeteket. Kui see ei ole võimalik, siis eelistatakse korduskasutamist ja esemete parandamist, materjalide ringlusesse suunamist. Taaskasutamine, põletamine ja ladestamine on viimane samm.“

Mugav kaugus igale linlasele

„Meie soov on olla tallinlastele mugavas kauguses. Igas linnaosas võiks olla üks väiksem või suurem ringmajanduskeskus, kus lisaks jäätmete vastuvõtmisele pakutakse tugiteenustena võimalust oma katki läinud esemete parandamiseks, õppimiseks ja isetegemiseks, korduskasutuseks. Tahame pakkuda võimalusi väärtuse loomiseks, muuta mõttemaailma ja säästa nii väärtuslikke ressursse,“ lisab Eelmaa. Ta nendib, et ringmajanduse tähtsuse ideede inimesteni viimises on kriitilise tähtsusega kommunikatsioon ja koostöö erinevate osapoolte vahel. „Rohelise pealinna aasta on kindlasti aidanud meil ringmajandusvaldkonnale rohkem tähelepanu tuua. Plaanis on jätkata teavitustööga ja viia läbi keskkonnahariduslikke õppeprogramme erinevatele sihtrühmadele lasteaiast hooldekodudeni.“